Anche Ravenna è protagonista del viaggio “on the road” di Lonely Planet

La Bibbia delle guide di viaggio si appresta ad andare alla scoperta dell’Italia e non poteva certo mancare l’Emilia Romagna nella sua road map.

Partirà da Aosta lunedì 29 giugno “Italia on the Road”, il live tour di Lonely Planet Italia alla scoperta della penisola da nord a sud: 7 regioni, 22 tappe e 3 settimane di viaggio per il team composto da un Instagrammer, un videomaker, due rappresentanti di Lonely Planet e due tecnici che giornalmente racconteranno via web la loro esperienza di viaggio. Il portate lonelyplanetitalia.it registra ogni mese punte di 500.000 visite, mentre giornalmente i profili social di Lonely Planet Italia coinvolgono più di 250.000 follower (124.000 su Facebook, 89.000 su Instagram e 42.000 su Twitter).

Il tour nei primi giorni di luglio attraverserà l’Emilia Romagna, con “istantanee” dal Ponte di Bobbio (Pc) e dal Labirinto della Masone di Fontanellato (Pr) e tappe a Ferrara e nel Ferrarese (giovedì 2 luglio, con Comacchio e l’Abbazia di Pomposa venerdì 3 luglio), Ravenna (sabato 4 luglio) e Rimini (domenica 5 luglio).

Il team itinerante di Lonely Planet a Ravenna darà spazio alla vita di spiaggia, con la biciclettata sulla diga foranea di Marina di Ravenna e il pranzo vista mare in uno stabilimento balneare. Nel pomeriggio visita ai mosaici UNESCO della Città e ai suoi monumenti, per concludere la giornata nella suggestiva atmosfera della Darsena con i suoi locali, dove il team di Lonely Planet si fermerà per aperitivo e cena.

L'itinerario di Lonely Planet andrà alla scoperta di Ferrara attraverso le testimonianze del passato estense della città, ma anche visitando la mostra su Banksy attualmente in corso a Palazzo dei Diamanti, e con tappe a Palazzo Schifanoia e alla Galleria Cloister. Non mancheranno una piccola ed esclusiva anteprima in musica del Ferrara Buskers Festival e un aperitivo all’Enoteca Al Brindisi, il più antico locale della città. Il giorno successivo sarà protagonista Comacchio, con la suggestione del centro storico, il Museo del Delta Antico e la Manifattura dei Marinati. In programma anche un’escursione in barca nelle valli, con sosta al Bettolino di Foce per un pranzo tipico della tradizione marinara locale, e la visita in bicicletta delle saline di Comacchio. La giornata si concluderà con la visita dell’Abbazia di Pomposa.

Ultima tappa emiliano romagnola di “Italia on the road” sarà Rimini, che a fine agosto ospiterà anche la terza edizione dell’Ulisse Fest, il festival di viaggio di Lonely Planet. Dopo un itinerario in bici alla scoperta della testimonianze felliniane in città (che quest’anno celebra i cento anni dalla nascita del Maestro), dal Grand Hotel al Cinema Fulgor, dal Borgo San Giuliano alla Casa Natale del regista senza dimenticare il Museo diffuso a lui dedicato proprio per il Centenario e di prossima apertura, la squadra di Italia on the Road si concederà un po’ di vita di spiaggia. La giornata riminese proseguirà con il sopralluogo negli spazi in allestimento del PART, il Museo di Arte Contemporanea della Città, che ospiterà la collezione d’arte di San Patrignano donata a Rimini da Letizia Moratti.

Assieme all’Emilia Romagna sono protagoniste del progetto Val d’Aosta, Piemonte, Marche, Toscana, Campania e Basilicata. A ispirare “Italia on the road” è la Guida dal titolo omonimo, da pochi giorni in libreria, di cui il live tour arricchisce le proposte, portando alla scoperta di nuovi ed originali itinerari da vivere in auto, moto, bicicletta e a piedi.