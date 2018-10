Lotta al tumore al seno, la Rocca sforzesca di Bagnara farà da cornice a "Cento passi di donne"

Domenica alle 16 nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna ci sarà “Cento passi di donne”, evento benefico organizzato in occasione del “Mese rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per l’occasione la storica Lisa Emiliani conversa su alcune figure femminili presenti nel volume Cento passi di donne. Figure femminili attraverso la storia di Imola e del suo territorio (2017, Bacchilega Editore), con l'autrice Lisa Laffi. Seguendo il passo di Caterina Sforza, si andranno a riscoprire le donne che hanno lasciato traccia di sé in Romagna. Un pomeriggio di narrazione, canto, musica e danze con la partecipazione degli allievi della scuola di musica Vassura-Baroncini di Imola, l’artista Paola Contavalli, la giornalista televisiva Donatella Di Paolo, il circolo imolese della Società di danza.

Al termine, un aperitivo con buffet curato dal cuoco Mirko Rocca de “La Locanda di Bagnara”. L’ingresso è a offerta libera; il ricavato della giornata sarà devoluto alla sezione provinciale Lilt di Ravenna. I posti sono limitati, per cui è necessario prenotare chiamando il numero 328 7576003. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.bagnaradiromagna.ra.it.