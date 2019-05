Lotta greco romana: Leon Rivalta si impone nel torneo "Hercules" di Zagabria

Leon Rivalta ha conquistato un’altra medaglia d'oro, sabato 25 maggio a Zagabria, rappresentando il CSRC Portuali di Ravenna nel torneo internazionale di lotta greco-romana “Hercules Open" al quale hanno partecipato ben 450 atleti provenienti da 15 nazioni europee.

L’atleta del sodalizio ravennate si è imposto nella categoria Cadetti Kg 80, vincendo tre incontri, contro un aversario serbo, un bielorusso e in finale contro l'atleta di casa croato, confermando il proprio valore a livello internazionale, dopo una serie di brillanti risultati tra cui la vittoria della settimana precedente nel torneo internazionale di Ludbreg sempre in terra croata e lasciando belle prospettive per il futuro con grande soddisfazione per tutto lo staff Portuali Ravenna.