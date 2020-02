Lotta libera: i Portuali in bronzo ai tricolori con Leon Rivalta

Una conferma di bronzo per il CSRC Portuali con Leon Rivalta che conquista il terzo posto al Campionato Italiano Cadetti di lotta libera.

L'atleta ravennate infatti, dopo aver vinto l'oro al campionato di lotta greco-romana lo scorso 19 gennaio, ha vinto la medaglia di bronzo sabato 8 febbraio al PalaFijlkam di Ostia, dove più di cento lottatori di oltre quaranta società provenienti da tutta Italia si sono sfidati per il titolo di campioni d’Italia Cadetti.

Leon Rivalta, dopo aver superato le eliminatorie della categoria kg 92, ha perso in semifinale allo scadere del tempo regolamentare contro l'atleta di Torino, per poi imporsi nella finale per il 3°-5° posto contro l’atleta di Roma per netta superiorità tecnica.

Per i Portuali Ravenna c'è da segnalare anche la partecipazione di Massimo Manchia nella categoria kg 80, che nonostante l’impegno non è riuscito a superare il primo turno.