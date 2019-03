E' padre di quattro figli: presenta "Fecondo me", un vademecum per i futuri papà

Padri coinvolti fin dalla gravidanza. Padri che sanno di allattamento, ormoni, lotus birth. Padri che rischiano molto, se non si connettono emotivamente con le loro compagne quando aspettano un figlio e dopo la sua nascita. Luca Ruggeri, papà di quattro figli, arriva a Ravenna sabato da Modena per presentare il libro “Fecondo me. La gravidanza non è una malattia ma può essere contagiosa”, un vademecum per i futuri papà. L’appuntamento è al Centro di crescita/Sogno del Bambino di via Faentina 119.

Ruggeri lo ammette: il libro parte dal rimpianto di quello che non ha fatto con i primi due figli. Rimpianto che ha evidentemente superato quando, in famiglia, sono arrivati due gemelli. Tra gli ingredienti che elenca per rivestire da subito il ruolo di padre ci sono amore, dedizione, pazienza, delicatezza, passione. L’incontro è gratuito. Modera Silvia Manzani. Info 0545-23191 (interno 2)