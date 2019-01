Luciana Notturni e una lezione di mosaico al femminile

Venerdì 11 gennaio alle ore 11 presso l’aula magna della Casa Matha, in piazza A. Costa a Ravenna, si terrà una lezione della professoressa Luciana Notturni dal titolo Il mosaico al femminile.

Luciana Notturni, che si è formata alla scuola del mosaico ravennate, ha collaborato con numerosi artisti e designer di fama per interpretare con il linguaggio musivo le loro idee ed opere. Tra le collaborazioni di maggior rilievo vanno ricordate quelle con Michelangelo Antonioni, oltre a lavori realizzati assieme a: Tonino Guerra, Dorazio, Pozzati e alla collaborazione per realizzare il mosaico La chambre turque di Balthus. Luciana Notturni ha anche collaborato con l’architetto Alessandro Mendini dello Studio Alchimia. Nella sua decennale attività ha affiancato la ricerca alla didattica del mosaico insegnando presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, e aprendo il proprio laboratorio per corsi e lezioni sul mosaico dal respiro internazionale.

La lezione-conferenza rientra nel più vasto programma promosso dalla Casa Matha e coordinato dal prof. Marcello Landi per l’area artistica e inserito nell’ambito dei Corsi di Istruzione Superiore autorizzati dal Ministero della pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca.