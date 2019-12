La Romagna si colora con la corsa dei Babbi Natale

La Bassa Romagna si colora di rosso e bianco con i Babbi Natale.

Sabato 21 dicembre Lugo viene attraversata dalle 15 dalla manifestazione podistica natalizia “The Xmas Run”. Per l’occasione le strade della città si riempiranno di personaggi natalizi come Babbi Natale, elfi e renne. La corsa prevede infatti la partecipazione di corridori vestiti a tema.

L’iniziativa, non competitiva e aperta a tutte le età, ha un percorso di 6 km. Il ritrovo è alle 14.30 al Maracanà (via Madonna delle Stuoie 1), mentre la partenza è prevista alle 15.

Le iscrizioni sono aperte a singoli e gruppi. Il costo è di 5 euro; bambini e ragazzi fino a 12 anni partecipano gratis. Chi vuole può acquistare al momento dell’iscrizione il vestito da Babbo Natale al costo di 5 euro (solo 100 vestiti a disposizione). È possibile iscriversi il giorno dell’evento o nelle giornate precedenti nell’ufficio di Stuoie Calcio (via Madonna delle Stuoie 1) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.

Lunedì 23 dicembre tocca ad Alfonsine dove si tiene la quarta Camminata dei Babbi Natale. Una camminata ludico-motoria non competitiva con doppio percorso di 7 e 2,5 km, a cura di Società Podistica Alfonsinese, in collaborazione con Alfonsiné Rete Imprese, UISP e il Comune di Alfonsine. Partenza in Piazza Gramsci alle 19.30.