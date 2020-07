Il Pavaglione omaggia Mia Martini con la voce di Roberta Montanari

Il settecentesco quadriportico del Pavaglione ha ospitato lunedì sera un suggestivo omaggio a Mia Martini nel 25esimo anniversario della scomparsa, presentato da Lugo Music Festival. Sul palco sette ottimi musicisti al servizio della bella voce di Roberta Montanari, artista nativa di San Lorenzo di Lugo che vanta esperienza al fianco dei più grandi protagonisti della scena musicale italiana e non solo.

La serata, iniziata con un elegante omaggio al Maestro Ennio Morricone, è stata un susseguirsi dei brani più emozionanti che hanno segnato la carriera dell’indimenticabile Mia. L’interpretazione di Roberta Montanari è stata sincera ed emozionante, non cercando mai di emulare l’originale, regalando invece personale profondità alle parole e alle melodie di ogni canzone.Il ricordo è stato incorniciato dagli arrangiamenti di Matteo Del Soldà (alla viola), tanto arditi quanto molto apprezzabili nella loro colta eccellenza, e dalla bravura degli altri musicisti Matteo Penazzi (violino), anima di Lugo Music Festival, Sara Signa (violino), Anna Montemagni (violoncello), Vanessa Matamoros (contrabbasso), Pietro Beltrani (pianoforte), Daniele Sabatani (percussioni).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La presenza di un pubblico numerosissimo, nonostante le sedute fossero limitate a causa dell’emergenza sanitaria, ha dimostrato come la comunità lughese possa ripartire a cominciare dalla cultura, dalla musica, dall’Arte. Un enorme grazie, quindi, a chi nella nostra città continua a credere nelle possibilità dell’emozione e della musica come tramite per una comunità più coesa.