A caccia di erbe spontanee sull’argine del fiume

L’associazione Amici del fiume Senio organizza a Lugo “Andare per erbe sul fiume”: l’appuntamento è per sabato 30 marzo alle 14.45, con ritrovo nel parcheggio della piscina comunale, da dove si raggiungerà a piedi l’argine del fiume.

Guida il gruppo Gigliola Bandini, appassionata e studiosa delle erbe spontanee commestibili. Camminando sopra l’argine, di tanto in tanto ci si ferma per osservare e raccogliere le piante descritte.

Il percorso, che è di un paio di chilometri, non riveste alcuna difficoltà. Si consigliano scarpe col fondo non scivoloso, pantaloni lunghi e almeno mezzo litro d’acqua a testa. I minori devono essere accompagnati.

L’iniziativa è a partecipazione libera ed è organizzata con il patrocinio del Comune di Lugo. Per ulteriori informazioni, contattare l’associazione Amici del fiume Senio al numero 340 0532380 (Domenico).