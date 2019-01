Lugo Land: la residenza d'artista di Evan Curtis Charles Hall

Fino al 14 gennaio l‘artista americano Evan Curtis Charles Hall è a Lugo, in quanto vincitore della “Lone Wolf Lugo Land Residency”, per una residenza d’artista curata da Luca Nostri e promossa dalla School of Design dell’Università della Pennsylvania, nell’ambito del progetto Lugo Land.

Evan Curtis Charles Hall è un artista interdisciplinare che combina fotografia e scultura. Originario di Los Angeles, ha studiato alla Cooper Union a NY e alla Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam; è attualmente candidato al Master of Fine Arts presso l'Università della Pennsylvania, conseguendo parallelamente un diploma di laurea specialistica in Scienze archeologiche. La pratica artistica di Hall prevede la ricontestualizzazione di materiali d'archivio: attraverso un'osservazione critica dei segni che costruiscono la Storia, riflette sulla natura degli artefatti e sulla malleabilità del passato. Evan Hall presenterà il suo lavoro all'Accademia di Belle arti di Ravenna l’11 gennaio alle 10.

Lugo Land è un progetto per la fotografia contemporanea e le arti visive, nato nel 2004. Il programma di attività comprende la produzione di campagne fotografiche sul territorio commissionate ad artisti affermati ed emergenti, la pubblicazione di libri, la produzione di mostre di fotografia, l’organizzazione di conferenze e workshops. Da diversi anni collabora con una serie di istituzioni culturali, musei e università, utilizzando le arti visive per riflettere su tematiche legate a luogo e identità.

“L'impegno costante di Lugo Land nella valorizzazione culturale del nostro territorio, attraverso l'originalità e la qualità delle sue iniziative e progetti, ha incrementato la conoscenza di Lugo a livello internazionale, creando delle preziose collaborazioni con prestigiose Università straniere - ha sottolineato l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. La nascita di nuove collaborazioni con altri enti fa trasparire anche l’importanza sociale del progetto che sta coinvolgendo e incuriosendo sempre più realtà anche locali. Ringrazio Luca Nostri e l’associazione per la preziosa collaborazione e per il duro lavoro svolto nella creazione di sinergie che da anni valorizzano la nostra città, dandole un grande respiro internazionale”.

La Lone Wolf Lugo Land Residency è dedicata alla memoria del professore e artista Terry Adkins. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.lugoland.it.