Lugo Summer Live: è l'estate delle tribute band

Torna anche per l’estate 2018 Lugo Summer Live, con cinque concerti in altrettanti venerdì d’estate. La seconda edizione della rassegna sarà dedicata ai concerti tributo alle storiche band che hanno segnato gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Deep Purple, Guns N’ Roses, Pink Floyd, Ac/Dc, Led Zeppelin: le cover band riproporranno fedelmente le sonorità e lo spettacolo delle storiche formazioni originali. I concerti si terranno in piazza dei Martiri, nella zona esterna presso la birreria Lug dla Rumagna.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è rendere il centro di Lugo sempre più vivace grazie a eventi come il Lugo Summer Live, che accompagnerà tutta l’estate lughese con cinque concerti – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. Durante questa rassegna la musica permetterà anche di far avvicinare tante persone alla beneficenza, grazie alla collaborazione con la Lilt”.

“Ringrazio Livio Venturini per l’opportunità che ci ha dato in questa rassegna musicale – ha aggiunto Laura Baldinini, la presidente della Lilt Sezione provinciale di Ravenna -. L’incasso sarà utilizzato per portare avanti il Progetto andrologico per la prevenzione delle patologie che riguardano l’apparato genitale maschile”.

Il direttore artistico di Lugo Summer Live Livio Venturini ha illustrato il programma della rassegna. Si comincia venerdì 8 giugno con Purple in time, band tributo ai Deep Purple, in puro stile anni Settanta. Sul palco Marco Grilli (voce), Damiano Riccardi (chitarra), Claudio Battaglione (batteria), Lorenzo Lucchi (tastiere), Paolo Bonori (basso).

Prima del concerto ci sarà l’intervento dell’andrologo Vincenzo Tellarini, che illustrerà il “Progetto andrologico”, sostenuto dalla Lilt.

Secondo appuntamento venerdì 29 giugno con i milanesi Attitude, tribute band ai Guns N' Roses. La band è formata da Alberto Previtali (voce solista), Luca Corti (chitarra solista), Simone Bonomi (chitarra ritmica e cori), Lorenzo Malnati (basso e cori) e Adriano Vannini (batteria e percussioni). Tre ore di concerto dove vengono proposti i brani più famosi della band californiana, dai pezzi più conosciuti alle chicche per i veri fan.

The Sound’s Dealers saranno ospiti il 20 luglio per il tributo ai Pink Floyd. In scaletta buona parte dei brani di “The Wall” e tanti altri pezzi che hanno scritto la storia dei Pink Floyd. Suonano Ulisse Cecchi (basso e voce), Attilio Gori (tastiere e voce), Filippo Salomoni (chitarra e voce), Giacomo Rocchi (batteria e ritmica).

Venerdì 24 agosto tocca alle cover degli Ac/Dc con i Black Ice. Il gruppo nasce dalle ceneri della tribute band Ac/Dc “Big Gun” con all'attivo 11 anni di esperienza live. La band presenta uno spettacolo che ripercorre le storiche tappe discografiche del gruppo australiano con particolare attenzione ai concerti che di più l'hanno contraddistinta (Donington 1991, Plaza de Toros 1996, River Plate 2009). Si esibiscono Corrado Peluso (voce), Vittorio Staffolani (chitarra solista), Stefano Alessandri (chitarra ritmica, seconde voci), Enrico Raimondi (basso, seconde voci), Mattia Burioli (batteria).

Venerdì 21 settembre ultimo appuntamento con il tributo ai Led Zeppelin affidato ai White Summer, formazione nata nel 2016 composta da Simone Romanato (voce) Marco Ferraresi (batteria), Filippo Barbieri (basso), Alberto Biason (chitarra).

Dalle 19 pre-concerto con degustazioni, vini e aperitivo; i concerti iniziano tutti alle 21.30 e sono a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 333 4750066, email borgodibagna@gmail.com.

I concerti sono a offerta libera: l’incasso sarà devoluto alla Lilt. Il direttore artistico della rassegna è Livio Venturini. Gli eventi sono organizzati con il patrocinio del Comune di Lugo, il contributo di Confesercenti, Ascom, Consorzio AnimaLugo e diverse attività commerciali della città.