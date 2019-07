Energia pura con i concerti tributo a Springsteen e Rolling Stones

Secondo fine settimana in compagnia della musica del Lugo Summer Live. Venerdì 12 e sabato 13 luglio tornano infatti i concerti della rassegna musicale, ospitati dalle 21.30 in piazza Martiri, nell’area verde adiacente alle mura della Rocca estense, presso Lug - La birreria del Pavaglione.

Venerdì 12 luglio tributo a Bruce Springsteen con la Glory Days Bruce Springsteen Night. Grazie alla passione dell’associazione Nebraska, sul palco una band che trasmetterà la magia delle canzoni di Springsteen, tra cavalcate rock e ballate acustiche, passando anche dai brani di Elvis, Bob Dylan, Creedence Clearwater Revival, Chuck Berry, che il Boss stesso ama reinterpretare dal vivo; non un tributo-fotocopia, ma un vero omaggio rivisto con personalità e passione. Sul palco Lorenzo Semprini (chitarra, armonica, voce), Renato Tammi (chitarra, voce), Alessio Raffaelli (piano e fisarmonica), Marco Ferri (batteria), Andrea Giaro (basso), Diego Alloj (sax).

Sabato 13 luglio tributo ai Rolling Stones con All down the line. Band emiliano-romagnola, riconosciuta a pieno titolo tra le Italian tribute bands Rolling Stones, gli All down the line si formano a Bologna nell'inverno 2013. Dopo alcuni avvicendamenti ai vari strumenti, il vocalist Giuseppe Bruni, cofondatore della Band con Luca Zambrella, insieme a Danilo Marozzi (Machine Dan) alla batteria, in sella fin dal primo live, e Davide Blandamura al basso, vedono il definitivo completamento del progetto con l'ingresso di un trio di chitarristi dalla verace anima Stones, vale a dire Alberto Rancan, Lorenzo Buratti e Andrea Venturi. Numerosissimi live che toccano la penisola dal nord al sud regalano agli All down the line grandi consensi per la qualità espressa nel proporre il repertorio della stagione d'oro degli Stones che si colloca tra il 1969 e il 1978.

Gli appuntamenti con il Lugo Summer Live continuano fino a settembre con altri sei concerti. Le iniziative sono a offerta libera. In caso di maltempo il concerto verrà posticipato alla domenica.