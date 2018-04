Lugo Vintage Festival: mercatini, Elettro party, laboratori e tanto shopping

Le piazze e le vie del centro storico di Lugo si preparano per un fine settimana “d’antan”. Sabato 14 e domenica 15 aprile, con un’anticipazione venerdì 13, torna infatti il “Lugo Vintage Festival”, l’evento organizzato dal Consorzio AnimaLugo. Nel weekend la città fa un tuffo nel passato attraverso capi d’abbigliamento, oggettistica, intrattenimento d’antan e vinili. Tante le novità in programma per questa edizione primaverile, tra queste tre workshop, l’Elettro Vintage Party con musica e dj set e una navetta gratuita.

“Il Lugo Vintage Festival è una delle iniziative maggiormente in grado di attrarre persone e che riesce a ricevere un consenso diffuso e trasversale - ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli -. È un evento che fa della bellezza il suo filo rosso e consente di dare valore al nostro centro storico, fattore per noi molto importante. In questo fine settimana lughesi e non potranno vivere in città giornate di divertimento, con iniziative non solo legate alla moda vintage, ma anche alla musica, come i party in programma per venerdì e sabato sera. Per questo motivo ci tengo a ringraziare gli organizzatori e il consorzio AnimaLugo per il lavoro che fanno a favore del territorio”.

Nelle logge del Pavaglione, nelle piazze adiacenti e in via Baracca dalle 9 alle 19 è possibile passeggiare tra le bancarelle del mercatino “Vintage per un giorno” e acquistare abbigliamento firmato e non, oggettistica, brocantage e tanto altro (per informazioni è possibile contattare il numero 331 7866497 o vintageperungiorno@gmail.com). Sempre sotto le Logge del Pavaglione si tiene, dalle 9 alle 19, l’affilatura di rasoi a mano libera su pietra a cura di Barber Shop Mustacchi.

Tra le iniziative in programma in entrambi i giorni, c’è anche “Mani nel sacco”: dopo aver scelto un budget di spesa comprando una shopper da 15, 25 o 35 euro si hanno dieci minuti di tempo per scegliere, provare e riempire il più possibile il proprio sacchetto. L’iniziativa si svolge presso Angelo Vintage Palace, in corso Garibaldi 59, dalle 10.30 alle 19.30 ogni mezz’ora (ultimo turno alle 19).

Venerdì 13 e sabato 14 aprile, novità di questa edizione primaverile, il programma propone musica e divertimento con l’Elettro Vintage Party, presso l’associazione culturale Lughé, in via dell’Industria 23/1. Due party animano le serate lughesi a partire dalle 22.30 con dj set e performance dal vivo alla riscoperta del vinile. Nella prima serata si esibiscono Deep88, Relative, Marco Petrini e Lucah P. mentre sabato tocca a Maiole, Micio, Jerry&Matix e Connecting Dots Soundsystem.

Sabato 14 aprile, a partire dalle 15.30, spazio alla musica con il concerto di Fabrizio Caveja, in programma in largo Baruzzi, a cura dell’associazione San Vincenzo de Paoli. In piazza Baracca, invece, il Centro Studi Danza propone alle 17 e alle 18 un viaggio vintage nella musica e nella danza con esibizioni di tip tap, modern jazz, neoclassico e funk.

Domenica 15 aprile torna lo spazio dedicato ai dischi in vinile con “Flexi Vinyl Flea Market”, che rimane in Largo della Repubblica dalle 10 alle 19. L’iniziativa è a cura di Flexi Dischi, in collaborazione con collezionisti e appassionati del settore.

Nello stesso giorno, la Rocca estense ospita, altra novità di quest’anno, tre “Vintage workshop” su fotografia, acconciatura e trucco. Nel primo appuntamento, gli appassionati possono riscoprire, dalle 10 alle 16.30, il fascino della fotografia di moda di inizio Novecento, rivisitata attraverso gli stili dei grandi maestri, e così fare un viaggio dentro la ritrattistica dagli anni ’20 agli anni ’50. Per partecipare è necessario portare una macchina fotografica. L’appuntamento è a cura di Sonia Formica e Leonardo Farina di Studioblò. Il “Vintage workshop/Hairtyle”, in programma dalle 10 alle 16.30, ha invece l’obiettivo di trasmettere una conoscenza stilistica per riconoscere e interpretare al meglio i modelli di ieri a cu fanno riferimento i trend emergenti. Osservando forme, volumi e dettagli di un’acconciatura sarà possibile identificare uno stile e un’epoca. Il workshop è a cura di Visionhair Parrucchieri Faenza.

Nell’appuntamento dedicato al make up, infine, dalle 9.30 alle 13 si fa un viaggio negli stili del trucco, dagli anni ’20 del cinema muto, dove l’espressione visiva era nello sguardo smokey eyes, agli anni ’50 con la sensualità del make up di Marilyn Monroe, passando per gli eyeliner rialzati degli anni ’60 alla Audrey Hepburn, fino allo stile Mina anni ’70 con grandissimi occhi abbassati e ciglia “a ragno”. Per partecipare portare i pennelli, se si possiedono. Il workshop è a cura di Raffaella Tabanelli.

Nei tre workshop, a pagamento, la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 348 2643194.

Dalle 10 alle 18 il mercatino vintage si espande anche via Baracca, tradizionale via dello shopping lughese, con espositori e iniziative a cura del Comitato di via Baracca. Nello stesso orario anche corso Garibaldi si unisce alla manifestazione con una zona tutta dedicata al gusto. In largo Baruzzi dalle 15 torna la sfilata di abiti e accessori vintage a cura dell’associazione San Vincenzo de Paoli che con il ricavato dalla vendita dei capi d’abbigliamento contribuisce al sostegno di famiglie in difficoltà.

Nei due giorni del Festival è inoltre disponibile un servizio navetta gratuito, attivo dalle 8.30 alle 19.30, con passaggio ogni 20 minuti nelle seguenti fermate: parcheggio Penny Market (via Giardini), piazza Garibaldi, stadio, parcheggio Crai La Fornace (via Quarantola) e caserma dei Carabinieri (via Foro Boario).

Per consentire lo svolgimento del Festival domenica 15 aprile saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. Dalle 7 alle 22 divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di circolazione in via Baracca, nel tratto compreso tra via Codazzi e viale Orsini; obbligo di proseguire diritto in via Codazzi per i veicoli che arrivano all'incrocio con via Baracca; divieto di circolazione in via fratelli Cortesi, nel tratto tra via Poveromini e via Baracca, eccetto residenti, che devono uscire da via fratelli Cortesi contromano, con obbligo di svolta a sinistra in via Poveromini; obbligo di svolta a destra in via Poveromini per chi proviene da viale Manzoni, all'intersezione con via fratelli Cortesi; senso unico di marcia in via Poveromini, nel tratto compreso tra via fratelli Cortesi e via Righi, nella direzione di marcia via fratelli Cortesi – via Righi; obbligo di svolta a sinistra in via Righi per chi proviene da via Poveromini, nella direzione di marcia via Magnapassi - via fratelli Cortesi; obbligo di svolta a destra in via Codazzi per chi percorre corso Garibaldi.

In caso di pioggia il programma resta invariato. Per seguire tutti gli appuntamenti del festival è possibile consultare il sito www.vivilugo.it, oppure consultare la pagina Facebook “Vivilugo”.