Anche a Ravenna il "Lula Day": un corteo per l'ex presidente del Brasile

Domenica 27 ottobre alle 17.30 parte dai giardini Speyer di Ravenna il "Lula Day”.

Il "Lula Day” è un evento globale che si svolge in contemporanea in diverse città mondiali, tra le quali Roma, Londra, Berlino, Madrid, Bruxelles, Lisbona, Parigi, New York oltre a quelle brasiliane. "Si tratta di un’iniziativa volta a commemorare il compleanno dell'ex Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, - afferma il Comitato Luladay - imprigionato per motivi politici, stessa sorte che in passato toccò ad alcune figure importanti, come Nelson Mandela o Ghandi".

Il programma del Lula Day prevede un corteo che, partendo dai Giardini Speyer, percorre Viale Pallavicini, Via Candiano, via Magazzini anteriori, fino a raggiungere il "Dock's 61”, in zona Almagià, dove prosegue la serata commemorativa.

Nel locale viene distribuito il materiale informativo e vengono letti alcuni brani tratti dal libro “as carta que Lula nao recebeu”, una raccolta di lettere provenienti da tutto il mondo e indirizzate all’ex Presidente che, a causa del regime restrittivo al quale è sottoposto, non ha mai potuto ricevere e leggere.

Durante l'evento verrà lanciato il Comitato Ufficiale Italiano per il Lula Day, e si conclude la serata con gli aperitivi del Dock’S 61.