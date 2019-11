Luci, elfi, giardini "sospesi" e pista di pattinaggio: tutto pronto per Natale

Si rivela il programma delle iniziative faentine per le festività di Natale. Tra opportunità per lo shopping, luminarie, allestimenti, attività per bambini e famiglie, Faenza sarà animata per oltre un mese, riscaldando il Natale di tutti coloro che sceglieranno di visitare il centro storico.

“Quest’anno il centro storico si presenterà particolarmente luminoso – ha dichiarato il sindaco Giovanni Malpezzi - con un nuovo progetto dedicato che potrà essere apprezzato a partire dal 30 novembre alle 16.30. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile le iniziative di questo Natale”.

Cosa si deve aspettare dunque Faenza per le festività natalizie 2019? C'è innanzitutto il ritorno della la Posta degli elfi. In piazza della Libertà, di fianco alla Fontana Monumentale, gli elfi accoglieranno nella loro magica casetta di legno i bambini che vorranno dedicare un disegno, un pensiero o richiedere il loro regalo a Babbo Natale. Inoltre, sarà possibile imbucare la propria letterina a Babbo Natale nell’apposita cassetta. La Posta degli elfi è aperta nelle giornate 1; 7; 8; 14; 15; 21; 22 e 24 dicembre dalle 16 alle 18.30.

Poi ci sono i "Giardini a Natale" che saranno sospesi e aggrappati alle colonne per non occupare la piazza in maniera invasiva e ispirati ai giardini pensili del passato come Babilonia o agli attuali giardini verticali. Allestimenti anche alla Fontana monumentale e attorno alla casetta degli elfi. I giardini saranno allestiti dal 2 dicembre fino al 7 gennaio.

Fino al 6 gennaio il cuore della città sarà acceso da luci e colori con le tradizionali luminarie natalizie. La calda atmosfera delle festività accoglierà faentini e non in piazza del Popolo con un’installazione che l’abbraccia completamente, fino a culminare in vetta alla Torre dell’Orologio. Per tutto il periodo delle feste nella splendida cornice di piazza Nenni sarà, inoltre, attiva la pista di pattinaggio adatta a tutte le età, aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 23, sabato e festivi (incluso vacanze natalizie scolastiche) dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 24.

Fino al 4 gennaio (6; 7; 8 dicembre esclusi) in piazza della Libertà torna la magica giostra dedicata ai più piccoli che potranno viaggiare con la fantasia. L’attrazione sarà aperta nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30, sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Dall’8 dicembre al 3 gennaio alcune attività commerciali del Consorzio Faenza C’entro allestiranno le vetrine ispirandosi alle lanterne e creando atmosfere intime e accoglienti. I passanti potranno divertirsi a scoprire il percorso e per i più piccoli è previsto un simpatico gioco.

Non mancheranno le aperture straordinarie dei negozi del Consorzio Faenza C’entro per lo shopping natalizio in tutte le domeniche di dicembre. Inoltre, nelle domeniche 1; 8; 15; 22 dicembre, in piazza del Popolo tornerà il mercato straordinario.

Grazie alla rinnovata collaborazione con Caviro, dal primo al 31 dicembre, a fronte di un acquisto minimo di 20 euro con scontrino unico nei negozi del Consorzio, i clienti potranno richiedere una cartolina valida per il ritiro gratuito del cofanetto “Leonardo Geniale” presso la Caviroteca, in via Convertite 12 a Faenza, entro il 29 febbraio 2020. La cartolina contiene, inoltre, la Caviroteca Card, valida fino al 30 novembre 2020 con sconto del 20% da utilizzare per l’acquisto di altri vini in Caviroteca.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, e tutte le domeniche di gennaio, presso il Convento di San Francesco (piazza San Francesco, 14) sarà allestito il tradizionale presepe meccanico di San Francesco.

Con la Faenza Shopping Card, la carta fedeltà da utilizzare tra i negozi aderenti al progetto, a ogni acquisto il cliente accumulerà sul suo borsellino elettronico un credito che potrà essere utilizzato come sconto sugli acquisti successivi. La Card è disponibile presso gli esercenti aderenti oppure è possibile scaricare “Faenza Shopping Card” nell’app store per dispositivi Android e Ios. Per chi desidera fare un regalo è possibile caricare una card rivolgendosi al Consorzio Faenza C’entro al numero 0546 061945.