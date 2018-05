Lust for Youth e festa anni '90 in spiaggia

Venerdì 1 giugno, ore 21, il Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna ospita il concerto dei Lust For Youth. E dopo il live la festa continua con un dj set che dura fino alle 3. Ingresso libero.

Si preparano al ritorno in grande stile gli svedesi Lust For Youth, che ci avevano lasciato con “International” e “Compassion”, gli album che li avevano proiettati definitivamente in territori tracciati da Depeche Mode, Pet Shop Boys e New Order. A seguire arriva sotto la tettoia dell’Hana-Bi il primo party anni ‘90 della stagione. In una notte il meglio delle sonorità 90s dal grunge al punk-rock passando per i tormentoni ultra-pop, i classici dance, gli anthem della scuola crossover, le hit hip hop, i singoloni da Festivalbar e l'esplosione del fenomeno brit pop.

Quello che sono stati i primi lavori dell’ensemble come band, e non più l’opera solista di Hannes Norrvide, sanciscono definitivamente il loro passaggio al pop, non senza però rinunciare alla natura intimista degli esordi che continua a traspirare nei testi.

La formazione, che ora è a tutti gli effetti una band, con l’aggiunta di Malthe Fischer e Soho Rezanejad come forze creative, è al lavoro sul nuovo album che sarà sempre pubblicato da Sacred Bones Records nel 2018, una delle etichette più attive nel panorama indipendente, e torna in Italia a presentare in anteprima il suo nuovo lavoro dal titolo tutto italiano “La collezione della compassione”.