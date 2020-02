Macchinari e nuove tecnologie per l'agricoltura a "MoMeVi"

Dal 20 al 22 marzo alla Fiera di Faenza giunge la 83esima edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 44esima edizione di MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Di scena le principali proposte di costruttori e distributori di macchinari e attrezzature, insieme a vivaismo, servizi e tecnologie per vigneto, frutteto, campi, magazzino e cantina.

Si dibatteranno tematiche importanti nel panorama economico italiano che si fanno di attualità nella doppia rassegna che ospita un centinaio di operatori specializzati da tutta la Penisola. Disposta su un’area di 28mila metri quadrati, tra le varie proposte, pone i riflettori sulla meccanizzazione della vitivinicoltura in un percorso che trova nel Polo di Tebano, che collabora con Momevi, il suo centro di ricerca di eccellenza.

Ad arricchire la manifestazione un ricco programma di convegni da sempre punto di forza dell’evento con al centro importanti tematiche affrontate dai principali esperti del settore. Tra i già annunciati: Olivicoltura in regione fra innovazione e sostenibilità; Potatura meccanica, Il progetto Nove Bolle opportunità per la viticoltura romagnola; una degustazione divulgativa per conoscere difetti, e cause, del vino.

Orari: ven. 9-19, sab. ore 9-22, dom. ore 9-19.

Ingresso € 6,00 – ridotto € 3,00