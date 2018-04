Madagascar: un viaggio nella biodiversità

Una serata dedicata alla scoperta del Madagascar, il meraviglioso Paese dei lemuri: uno sguardo insolito e "vero" sul paradiso della biodiversità africana. L’appuntamento è per venerdì 11 maggio alle ore 20.30 a Cervia, presso la sede di Scambiamenti, via Ippolito Nievo 2 (locali ex Centro per l'Impiego).

Sono presenti alcuni membri dell'Associazione Averiko che ha attivi diversi progetti utili a promuovere la cooperazione internazionale, la sostenibilità ambientale, sociale e l’intercultura. Un'opportunità per conoscere il Madagascar attraverso gli occhi di chi lo vive.

La partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare ScambiaMenti telefonando al numero 338/2196514, inviando una mail all'indirizzo scambiamenti@comunecervia.it, visitando la pagina Facebook, oppure recandosi direttamente in sede (lun.-ven. 15-18).