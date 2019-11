Le grandi opere dei creativi tornano in mostra con il Made Market

Il 23 e 24 novembre, nella favolosa cornice settecentesca di Villa Savoia a Glorie di Bagnacavallo, torna il Made Market, l'evento che raccoglie i creativi più bravi della Romagna.



Oltre 40 espositori esporranno le loro creazioni totalmente handmade: bijoux, oggetti di design, abbigliamento, borse, e molto altro, un week-end all'insegna della creatività, un'occasione per trovare idee per i regali di Natale.



In questa edizione si svolgono anche workshop dedicati alla creatività: laboratori di ceramica con Marianna Bacchini e Luca Salmistaro, di calligrafia creativa a cura di WonderLab ed uno dedicato all'arte dei terrai a cura di Mousse Curiosità Vegetali.



Inoltre anche la gola viene soddisfatta: bollicine, piadina, vin brulè, coni di cappelletti, birra e focacce, dolci a volontà, grazie a Vino al Vino street, l'Osteria di Piazza Nuova e Zero4.



Orari: sabato 23 dalle 14.00 alle 22.00, domenica 24 dalle 10.00 alle 19.30

Ingresso aperto a tutti