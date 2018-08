Maestri pasticceri e street food a Cervia Gusta Libro

Torna per il quarto anno CerviaGustaLibro, un circuito di presentazioni di idee attorno al mondo del cibo e del vino. Il contenitore, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, si svolge venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto a Cervia, nel luogo ormai vocato non solo all’accoglienza, ma anche al racconto delle storie di mare e di terra, lo spazio antistante la Torre San Michele a due passi dal porto canale, che per secoli ha fatto da cerniera fra le due culture della città, quella del sale e dei salinari e quella di mare legata alle storie di pesca dei marinai.

"Questo evento che avevamo pensato – spiega Luca Coffari, Sindaco di Cervia – nel 2015 come contenitore per raccontare le tre anime della città, il Sale, la Pineta, il Mare, è cresciuto nel tempo e si è consolidato, tanto da essere oggi un luogo di incontro e di dialogo per far crescere la cultura del buon cibo nella nostra città. Il cibo è elemento di riconoscimento e di distinzione, utile per indagare il presente e il futuro, senza dimenticare il passato, ma è anche simbolo di un territorio".

La rassegna cervese prende il via venerdì 24 agosto, alle ore 18.00 con l’inaugurazione del villaggio, a cui segue, alle ore 21.30, l’intervista di Letizia Magnani a Riccardo Quintili, direttore del mensile Il Salvagente e autore di diversi libri di alimentazione. Giornalista di inchiesta ha lavorato con scrupolo sul tema della contaminazione da pesticidi. A Cervia parla del suo nuovo “Il piatto naturale” (Il Salvagente).

Sabato 25 agosto c’è grande attesa per una serata unica interamente dedicata alla grande tradizione italiana della pasticceria. Per questo sono sul palco con Letizia Magnani, per un talk show inedito Gino Fabbri, maestro pasticcere di fama internazionale e Presidente dell’Accademia Maestro Pasticceri Italiani, Roberto Rinaldini, celebre maestro pasticcere e Simone De Feo, il nuovo volto del gelato italiano nel mondo.

Grande finale domenica 26 agosto, con l’intervista ad Andrea Segrè, professore universitario a Bologna a Trento, ideatore di Last Minute Market e della campagna SprecoZero, Segrè è l’ideatore e il Presidente della Fondazione FI.CO e del Centro Agroalimentare di Bologna.

CerviaGustaLibro 2018 per la sua quarta edizione raddoppia lo spazio dedicato al villaggio dello street food di qualità.