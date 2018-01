"Mafia debunking": si smontano i falsi miti sulla mafia

Il 22 gennaio, in un incontro moderato da Carlo Garavini di Libera Ravenna, Matteo Luzza, fratello di Giuseppe, vittima innocente della violenza insensata della ‘ndrangheta, parla insieme a Carmelo Domini, giornalista del Corriere di Romagna, dei linguaggi e della mitologia che ruota intorno alle mafie: è vero che la mafia non uccide innocenti? Che, in ogni caso, sul nostro territorio la mafia non esiste perché noi abbiamo “gli anticorpi”?

L'appuntamento è lunedì 22 gennaio a Ravenna, presso la sede di CittA@ttiva (in via Carducci 14) alle ore 18.30.

Con questo evento si apre la sequenza di incontri e discussioni che conducono fino al 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

“Non è una celebrazione del passato, ma vuole essere un impegno per il presente. Il 21 Marzo è un percorso che non si ferma da oltre 22 anni, che deve però non essere solo la giornata, ma un impegno per 365 giorni all'anno.” Don Ciotti