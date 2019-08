In fuga dalla Rocca: un'emozionante escape room dal castello

Venerdì 6 settembre si cerca l'usicta della Rocca, ma potrebbe non essere così semplice. Infatti alla Rocca di Riolo Terme è in programma una Escape Room dedicata a Caterina Sforza.



Rinchiusi nelle sale più suggestive della Rocca di Riolo, si ha un'ora di tempo tra rebus e misteri da risolvere per trovare la chiave e riuscire a scappare.



Sono 3 i turni disponibili: ore 20.00 / 22.00 / 24.00

15€ a partecipante, prenotazione obbligatoria



Info e prenotazioni: roccadiriolo@atlantide.net- 054677450