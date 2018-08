Manlio Truscia presenta la graphic novel “Remolik il dolore del ban”

Martedì 28 agosto, nell'ambito della rassegna “Cervia a lume di candela” alle ore 21,00 in via Roma 10, Manlio Truscia, autore di numerose copertine di “Nero su Nero”, in mostra a Un'Estate Diabolika, presenta: “Remolik il dolore del ban”, graphic novel tra fanta politica e fumetto. Il fumetto ha anticipato la vittoria del Movimento 5 stelle e l'alleanza con la Lega, con un finale a sorpresa.