"Manteniamoci forte": un libro per ricostruire la biblioteca di Amatrice

Ci sarà anche il manager e imprenditore emiliano romagnolo Andrea Condello, cofondatore di OSM International Group, tra gli ospiti della serata del 22 settembre, organizzata in occasione dell'apertura straordinaria serale GEP 2018, al Museo Nazionale di Ravenna. Condello, è stato infatti uno degli autori del libro #ManteniamociForte (Giacovelli Editore) che verrà presentato all’evento e che ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione della biblioteca di Amatrice, andata distrutta nel sisma di due anni fa.

Il volume racconta l'esperienza dell'omonimo Forum giunto ormai alla terza edizione, che intende aggiungere alla natura e al cibo un terzo fattore di attrazione per la città dilaniata dal terremoto, ossia l'asset immateriale della cultura, veicolata attraverso il brand territoriale dello stile alimentare "all’Amatriciana", simbolo di conoscenza ed eccellenza. All'interno del libro sono custoditi i contributi dei professionisti e imprenditori intervenuti al Forum: l’opera rappresenta una "cassetta degli attrezzi" polivalente per "mantenersi forte" se un giorno ci "dovesse tremare la terra sotto i piedi" e fossimo costretti a ricominciare. 58 autori suddivisi in economisti, formatori, manager, imprenditori e startupper, si sono cimentanti con il terremoto offrendo un loro personale punto di vista. Emanuela Fiori, Direttore del Museo Nazionale di Ravenna, ne parla con l'ideatore del Forum Sergio Gaglianese, la curatrice Giulia Reina, l'editore Paolo Giacovelli, e alcuni dei 58 autori: Barbara Bartoli, Andrea Condello Page, Mara Favaro, Paolo Svegli e Daniela Zeba.

L’appuntamento è per sabato 22 settembre a partire dalle 21,30 presso il Museo Nazionale di Ravenna.

Gallery