Per il solstizio d'estate arriva la "Maratona yoga e chakra" al parco

Dal 2015 il 21 giugno, solstizio d'estate, è stato dichiarato dalle Nazioni Unite "Giornata Internazionale dello Yoga", nella convinzione che questa millenaria disciplina di vita della tradizione indiana mantenga vivi quei valori spirituali che ancora oggi possono sostenere il cammino umano attraverso il mondo moderno.

Per celebrare questo 21 giugno il Comitato Insegnanti Yoga di Ravenna organizza al Parco Teodorico la "Maratona Yoga e Chakra", una classe di lezioni libere, aperte a tutti, praticanti e non, con inizio alle ore 8:00 e conclusione alle 13:00. A coloro che vorranno partecipare viene richiesto di portare un tappetino o una coperta per la pratica; si consiglia inoltre di effettuare la prenotazione, anche se lo spazio è aperto e fruibile da tutti, per ragioni di sicurezza non si vorrebbe superare un limite massimo di partecipanti.

Gli insegnanti del Comitato Yoga di Ravenna sono: Fabio Valis, ideatore e curatore della "Maratona Yoga e Chakra", Mirca Trombini con lo Zen Yoga, Katia Vullo con il Kundalini Yoga, Giada e Luca con l'Acro Yoga, Eleonora Branchetti con il Sahaja Yoga, e Veeresha Valeria Assirelli, condurranno i partecipanti alla conoscenza della fisiologia esoterica del corpo sottile attraverso esercizi per migliorare l'armonia dei centri energetici vitali chiamati Chakra, ovvero ruote di vita. La prenotazione alla Giornata Internazionale dello Yoga, interamente gratuita, si può effettuare scrivendo un messaggio sulla pagina Facebook: "Ravenna Eventi Yoga".