Il ravennate Marcello Benelli porta in libreria il suo romanzo d'esordio

Venerdì 4 ottobre alle 18:30 alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, giunge il ravennate Marcello Benelli che presenta il suo primo romanzo: "La lacrima dell'ibisco - L'occhio di pietra" accompagnato da Angelo Berti.

La minaccia di una guerra annunciata e mai esplosa contro il misterioso Re oscuro incombe sul regno di Eptagonìa, di cui il giovane Aheànder ha ereditato il governo a seguito della prematura scomparsa del padre. La situazione di stallo s’interrompe di colpo quando una notte, durante lo scontro con un drago d’onice, sua

moglie Lizabeth scompare dal palazzo reale. Costretto ad affrontare paure mai superate e misurarsi con avversari sempre più letali, il principe si lancia in un viaggio oltre i confini del mondo conosciuto alla ricerca dell’acciaio sacro, l’unica arma in grado di opporsi all'avanzata del nemico. Ma quella di Aheànder e dei suoi compagni è anche una lotta contro il tempo, perché le vite di Lizabeth e del figlio che porta in grembo sono appese a un filo, e dal passato della principessa affiora un segreto da cui dipende il destino stesso dell’umanità.

Ingresso libero.