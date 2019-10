Margherita Barbieri presenta "La Bestia di Salvini"

Sabato 12 ottobre alle ore 18.30 presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri di via Corrado Ricci 22 a Ravenna, si tiene la presentazione del "Manuale della Comunicazione Leghista - La Bestia di Salvini".

Fresco di stampa, il libro, scritto dalla giornalista ravennate Margherita Barbieri, reca la prefazione del conduttore televisivo Andrea Purgatori.

Oltre all'autrice, intervengono alla presentazione Beppe Rossi (Presidente del Circolo), Ivan Simonini (Presidente delle Edizioni del Girasole) e Michele Marchi (Docente di Storia Contemporanea all'Università di Bologna).

Come ha fatto la Lega a conquistare così tanti elettori? Questo libro dà una risposta precisa e convincente, tramite un'analisi critica attenta della comunicazione del Capitano, vista secondo gli occhi della Bestia.

Un volume da leggere per scoprire fino a che punto il potere dei social media può influenzare gli Italiani e il loro voto. Per comprendere come si è trasformata la politica. Per capire gli errori della Destra, e quelli della Sinistra.