Maria Cristina Ceroni, pianista guida il pubblico tra le melodie di Cajkovskij e Stravinskij

In attesa del concerto del pianista Giuseppe Albanese, che martedì 4 febbraio 2020 al Teatro Alighieri, ospite della stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Mariani, presenterà il suo recentissimo album inciso per la DeutscheGrammophon dal titolo evocativo “Invito alla Danza”, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 17 presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense, Maria Cristina Ceroni, pianista, didatta e musicologa ravennate, nonché fondatrice a Ravenna della scuola di pianoforte Ceroni Piano School, terrà l’incontro di introduzione all'ascolto del programma.

Una raccolta di trascrizioni per pianoforte di suite tratte da celebri balletti come Lo Schiaccianoci di Cajkovskij, l’Uccello di Fuoco di Stravinskij, Coppelia di Delibes, arricchita dalle composizioni “Invito alla danza” di Carl Maria von Weber e “La Valse” di Ravel.

L'appuntamento, a ingresso libero, è realizzato dall’Associazione Mariani in collaborazione con l'Associazione Culturale “Orpheus”. Al fine incontro per i partecipanti sarà possibile usufruire di biglietti scontati al concerto, lasciando il proprio nominativo alla segreteria dell’Associazione Mariani.

Maria Cristina Ceroni, dopo gli studi di pianoforte col maestro Mauro Minguzzi e il diploma all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna, ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi pianistici nazionali e internazionali. Laureata in Estetica Musicale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, ha seguito corsi di perfezionamento musicologico e didattica della musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Tor Vergata di Roma. Si dedica con entusiasmo a studi di ricerca in ambito musicologico e all’attività didattica con significativi risultati.