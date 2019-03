La talentuosa Maria Duenas protagonista del concerto per le vittime della mafia

La Cooperativa Ravennate Emilia Romagna Concerti per il quarto anno ricorda le Vittime Innocenti della Mafia con un Concerto che ha luogo il 21 marzo alle ore 21,00 nella Basilica di San Francesco a Ravenna.

Dopo il grande successo ottenuto dalla Banda Nazionale della Guardia di Finanza, nella edizione 2018 del Concerto, anche quest'anno è stato invitato un grande complesso sinfonico per una manifestazione che unisce l'attenzione alla vita civile del nostro Paese con l'amore per l'arte e per la Musica: sarà quindi di scena la grande Orchestra del Conservatorio Martini di Bologna diretta dal Maestro Alberto Caprioli.

Un particolare motivo di interesse è senza dubbio la partecipazione della violinista sedicenne Maria Duenas che recentemente si è imposta all' attenzione del grande pubblico risultando vincitrice di numerosi concorsi internazionali che l'hanno portata a esibirsi nelle piu' grandi sale da concerto del mondo quali Vienna, San Francisco e Mosca.

Maria si esibisce in una delle pagine più monumentali e "temibili" della letteratura violinistica: il Concerto n. 1 in re maggiore per violino e orchestra di Niccolo' Paganini.

Nella seconda parte l'Orchestra eseguira' invece la famosa Sinfonia n. 8 "Incompiuta" di Franz Schubert.

Il Concerto, che e' organizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna- Assessorato alla Cultura- ,è preceduto da un intervento del Prefetto di Ravenna Enrico Caterino, e vede la partecipazione di numerosi rappresentanti della Magistratura, delle Forze dell'Ordine e delle Amministrazioni locali.

I biglietti, il cui costo varia da 5 a 30 euro, sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro Alighieri e, la sera del Concerto a partire dalle ore 20, presso la Basilica di San Francesco.

Informazione presso erconcerti1@yahoo.it