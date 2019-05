Maria Giulia Andretta presenta il libro Stregati dalla luna

Martedì 4 giugno alle 18.30 in Sala Dantesca Maria Giulia Andretta presenterà il libro Stregati dalla luna (Carocci, 2019), scritto insieme al professor Marco Ciardi, con prefazione di Piero Angela.

L'evento è organizzato con il sostegno dell'Associazione Amici della Biblioteca Classense.

Per millenni gli uomini sono stati stregati dal fascino della Luna e hanno immaginato un’infinità di modi per raggiungerla. Il libro, scritto dalla giovane studiosa ravennate insieme al professor Marco Ciardi, docente presso l'Università di Bologna attivo anche nel campo della divulgazione scientifica, racconta la straordinaria storia della sua conquista, tra scienza e tecnica, fantasia e creatività, culminata nel “grande balzo” di Neil Armstrong, compiuto a nome di tutta l’umanità il 20 luglio del 1969.

Maria Giulia Andretta ha conseguito un master in Comunicazione delle scienze all'Università di Padova e un dottorato di ricerca in Storia della scienza e delle tecniche all'Università di Bologna. Collabora con importanti enti e fondazioni, per i quali tiene conferenze, progetta attività didattiche e organizza eventi tematici.

Marco Ciardi insegna Storia della scienza e delle tecniche all'Università di Bologna. Ha all'attivo oltre duecento pubblicazioni, tra cui più di trenta volumi, in Italia e all'estero. Il suo settore di indagine concerne principalmente la storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo ma si interessa anche dei rapporti tra scienza e letteratura, tra scienza, pseudoscienza e magia. All'attività di ricerca affianca una notevole produzione nel campo della divulgazione storica e scientifica.