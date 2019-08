Mariasole Bianco affronta il tema delle plastiche nell'Adriatico

Si tiene lunedì 26 agosto a Marina di Ravenna, la giornata dedicata al tema della plastiche nel mare con un doppio appuntamento: alle 16 la liberazione, in alto mare, di una tartaruga curata da Cestha dopo aver aver ingerito plastica e, alle 18.30 alla Lega Navale (via Molo Dalmazia 101) un incontro gratuito e aperto al pubblico con Mariasole Bianco e Simone D'Acunto direttore del Cestha, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat.

Dopo una lunga cura, sarà finalmente possibile liberare nel suo habitat naturale la tartaruga che il Cestha ha curato dopo aver ingerito plastica in mare, un problema che è sempre più diffuso in ogni oceano e mare del pianeta. Chi lo desidera potrà seguire con la propria imbarcazione i mezzi del Cestha e della Capitaneria di Porto che porteranno al largo la testuggine e assistere al momento della liberazione.

A seguire, alle 18.30, Mariasole Bianco, esperta di mare e oceani e giornalista Rai e di Radio24 condurrà un incontro, presso la Lega Navale, sul problema dell'inquinamento dei nostri mari, con particolare rilievo soprattutto a quello del mare Adriatico. Con lei dialogherà Simone D'Acunto che attraverso Cestha tenta di curare il mare.

L'ingresso é gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

L'appuntamento si inserisce nel ricco programma di appuntamenti che anticipano Adrireef, il festival che si svolgerà a Marina di Ravenna dal 30 agosto all'1 settembre.