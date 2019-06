Marina Bella Balla: break dance e balli latini in piazza

A Marina di Ravenna partono i mercoledì di “Marina Bella Balla”. Un appuntamento per tutti quelli che hanno voglia di divertirsi: tutti i mercoledì di luglio ed agosto, a Marina di Ravenna si balla in piazza e per strada, con le migliori scuole di ballo della nostra città e con il con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Una grande kermesse di musica, allegria ed aggregazione.



Sono due i punti ballo: il primo a Marinara – in piazza – dove si trova l’area dedicata al ballo latino, presieduto dalla scuola di ballo Dance Planet di Ravenna, e dove di maestri Daniela Matassoni e Franco Manetti proporranno i passi e le note magiche della Kizomba ed altri balli latini.



Il secondo punto ballo, dedicato alternativamente alla Break Dance e al Tango, è previsto nella zona vicino alla movida estiva, in Viale delle Nazioni, di fronte al Cafè del Mar, dove si alterneranno gli scatenati ragazzi della Break Dance di Ravenna (maestri Filippo Babini ed Alberto Mix Galluzzi) con i loro special guest (altre crew regionali maschili e femminili di break&street dance ed hip pop) ed i tangheri della scuola Unotango con i maestri Maria Cristina Ruperto ed Eros Montaguti.



Questo il calendario:

Tango (3 e 17 luglio - 7 e 21 agosto davanti al Cafè del Mar),

Break dance (10, 24 e 31 luglio – 28 agosto davanti al Cafè del Mar),

Kizomba (3, 10, 17, 24, 31 luglio – 7, 21 e 28 agosto in piazza Dora Markus a Marinara).



Si balla dalle 21.00 alle 24.00, con la possibilità di partecipare a momenti di apprendimento della danza, balli in gruppo ed esibizioni dei maestri delle scuole. La partecipazione è libera e gratuita: si deve portare solo l’allegria e la voglia di lanciarsi in questa nuova esperienza.

