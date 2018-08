Il raggae di Devon and Jah Brothers

Continuano gli appuntamenti live del sabato pomeriggio, alle 18, sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna.

L’11 agosto sarà di scena Devon and Jah Brothers, una band reggae italiana nata a Rimini dall’incontro di alcuni musicisti della zona con Devon Miles, cantante e autore di canzoni, di origine nigeriana, residente in Italia da quasi dieci anni. La band propone un repertorio composto principalmente dai brani originali scritti da Devon, sul genere new roots-dancehall, e cover del repertorio reggae-roots, da Alborosie fino a Bob Marley.

Grazie alla vittoria del concorso Arezzo Wave goes to Rototom, hanno avuto la possibilità di partecipare nel 2016 al Rototom Sunsplash a Benicassìm (Spagna), oltre che aprire i concerti di artisti come Max Romeo e Train to Roots all’Arezzo Wave. Si sono inoltre classificati secondi al Reggae Contest del Bababoom Festival 2016, e hanno aprono il concerto di Freddy McGregor.

Negli anni Devon & Jah Brothers si sono esibiti nei migliori locali della romagna, come Velvet Rock Club, Sloppy Joe’s, Rock Island, e in vari festival (Spiagge Soul Festival, Fiesta Global).

La line up vede in scena: Devon Miles (voce), Marco Chiarabini (chitarra e cori), Daniele Bartoli (chitarra), Marcello Grossi (tastiere e cori), Daniele Torri (sax tenore, flauto e cori), Enrico Massari (basso), Federico Lapa (percussioni) e Matteo Patrignani (batteria).