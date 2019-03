Sabato 30 marzo alle 21 nella sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2, va in scena lo spettacolo teatrale “Le case raccontano la stampa clandestina”.

Dopo i successi di "Nastri Rossi" e "Baciami e portami a votare!", la compagnia teatrale del Caffè delle ragazze torna con un lavoro di indagine e ricerca a cura degli autori Filippo Giberto e Milena Morelli; per la prima volta vengono presentate al pubblico le storie della Resistenza da un punto di vista insolito e originale: quello delle case che hanno assistito ai principali fatti, come protagoniste e allo stesso tempo spettatrici di un mondo in rapido cambiamento. Bologna, Conselice, Lavezzola, Massa Lombarda, Milano fanno da sfondo agli eventi narrati.

“Massa Lombarda è felice di ospitare uno spettacolo che parla di antifascismo e di Resistenza - ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi -. Questi sono valori imprescindibili per la nostra comunità e noi abbiamo il delicato compito di tramandarli alle future generazioni: la cultura e l’arte, attraverso tutte le loro espressioni, sono sicuramente il mezzo più efficace per raggiungere questo obiettivo. Non dobbiamo mai dimenticare che la libertà e i diritti che oggi abbiamo li dobbiamo a quelle persone che hanno saputo ribellarsi al giogo nazifascista, pagando spesso con la propria vita. Pochi giorni fa il Consiglio comunale di Massa Lombarda ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impone a chiunque faccia richiesta di occupazione di suolo pubblico di sottoscrivere un’autocertificazione che impegna a ripudiare qualsiasi richiamo alle politiche fasciste: siamo orgogliosi che in questo gesto l’intero Consiglio comunale abbia fatto quadro mettendo da parte le divergenze politiche”.

L’ingresso è a offerta libera senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.