Sport, giochi e laboratori nella Città dei bambini

I più piccoli tornano protagonisti di “Massa Lombarda… Città delle bambine e dei bambini”. L’iniziativa, che nasce per vestire il territorio a misura di bambino, è dedicata ai bimbi di tutte le scuole e anima per una settimana piazza Matteotti, il parco Piave e gli impianti sportivi massesi.

Si comincia lunedì 6 maggio al parco Piave alle 14.30 con la consegna dei patentini alle classi quinte delle primarie “Luigi Quadri” e “Angelo Torchi”, in collaborazione con Auser Massa Lombarda e il presidio di Massa Lombarda della Polizia locale della Bassa Romagna.

Mercoledì 8 maggio in piazza Matteotti dalle 9 alle 12 ci sarà la Festa dello sport, con attività sportive e motorie per le classi prime e seconde delle scuole primarie, a cura delle società sportive di Massa Lombarda

Giovedì 9 maggio sempre in piazza Matteotti dalle 9.30 alle 11.30 laboratori dedicati alle scuole dell’infanzia, Ludobus con attività motorie e atelier, giochi in comunicazione aumentativa e alternativa, racconti a cura delle bibliotecarie e un laboratorio della Michi sul riciclo. Dalle 11 alle 11.30 il “Bravo pedone”, progetto di educazione stradale per i grandi delle scuole dell’infanzia a cura della Polizia locale. Dalle 16.30 alle 18 fantasie di carta con laboratori a cura delle insegnanti dei servizi 0/3 di Massa Lombarda, Ludobus, lettura “A caccia dell’orso” nello spazio di ReciprocaMente e “Massa in gioco” con la Consulta delle ragazze e dei ragazzi.

Venerdì 10 maggio negli impianti sportivi dalle 9 alle 12 attività sportive e motorie per le classi terze, quarte e quinte delle primarie, a cura delle società sportive di Massa Lombarda.

Sabato 11 maggio in piazza Matteotti dalle 9.30 alle 11.30 laboratori a cura della scuola secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto” per i ragazzi delle classi prime; tiro a segno sul tema del riciclo a cura della comunità Maria Immacolata; i laboratori “Scarabocchiamoci, pastellando all’aria aperta” a cura della scuola comunale d'arte e mestieri “Umberto Folli”. Infine laboratori per bambini a cura dei genitori del comitato di partecipazione delle scuole e dei servizi educativi 0/6 di Massa Lombarda e “Una città che suona” a cura della scuola di musica comunale “Antonio Ricci”.

In maggio ci saranno inoltre le feste di fine anno di tutte le scuole massesi di ogni ordine e grado; sempre per i più piccoli, il 12 maggio alle 14 laboratori e letture con Insieme per Massa 2000 al Parco della pace, nell’ambito della Festa del risveglio; lunedì 13 maggio dalle 9.30 alle 11.30 in piazza Matteotti ci sarà la Festa dei suoli per sensibilizzare i cittadini all’economia circolare. Infine, il 25 maggio Notte al museo a cura dell’associazione Festa de pargher.