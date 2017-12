Alla rassegna Conviviarte "Il vampiro della città morta" di Alda Teodorani

Prosegue allo studio di arte contemporanea SanVitale41, a Massa Lombarda, l’edizione 2017 di ConViviArte, la rassegna in cui la letteratura incontra l’arte. L’iniziativa prosegue fino a gennaio con tre appuntamenti in programma. Venerdì 29 dicembre alle 21 ci sono la presentazione e le letture del libro Snake - Il vampiro della città morta di Alda Teodorani (2017, Watson Edizioni). Durante la serata ci sono anche le letture del libro in uscita Uomini senza, scritto sempre da Alda Teodorani; all’appuntamento è presente anche l’artista Marco Teodorani.

Sabato 6 gennaio alle 18 la rassegna chiude con la presentazione del libro di poesie Antartide di Luca Piccolino (2017, edizioni Arduino Sacco). L’artista invitato della serata sarà Antonio Caranti. L’appuntamento è a cura di Irene Margotti e Luca Piccolino.

Fino a domenica 7 gennaio è possibile visitare le mostre allo studio SanVitale41, che sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Per informazioni contattare il numero 328 8462759 o scrivere alla mail sanvitale41@yahoo.it. Lo studio SanVitale41 i trova in via Francesco Baracca 43.

La rassegna è a cura dello studio di arte contemporanea SanVitale41 con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.