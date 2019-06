Massimiliano Magrini affronta rivoluzione digitale e distruzione creativa da Leonardo a Steve Jobs

Entra nel vivo il Festival dell'industria e dei valori di impresa con Massimiliano Magrini, che venerdì 28 giugno presenta a Ravenna il libro "Fuori dal gregge – il pensiero divergente che crea innovazione”. Con la giornalista del Sole 24 Ore Ilaria Vesentini e il vicepresidente di Confindustria Romagna Tomaso Tarozzi, l’imprenditore e manager riminese parla di rottura degli schemi, pensiero divergente, rivoluzione digitale e distruzione creativa, da Leonardo da Vinci a Steve Jobs.

Per anni alla guida di Google Italia, Spagna e Portogallo, Magrini ha creato nel 2013 United Ventures, fondo di investimenti in startup ad alto contenuto tecnologico, finanziato da privati e investitori istituzionali. Attraverso la partecipazione alla task force sulle start up del Ministero dello Sviluppo Economico, istituita dal Corrado Passera, ha contributo alla stesura del rapporto sul venture capital diventato legge nel DL Crescita del Governo Monti.

Appuntamento alle ore 16 nella sala dantesca della Biblioteca Classense.