Massimo Baioni presenta "Le patrie degli italiani"

Riprende presso la Biblioteca di Storia Contemporanea “A. Oriani” la rassegna InContemporanea. La storia si fa in biblioteca.

Si inizia venerdì 19 gennaio (alle 17.00) con la presentazione del libro del prof. Massimo Baioni, Le patrie degli italiani. Percorsi nel Novecento (Pacini 2017).

Baioni, docente di storia contemporanea all’Università di Urbino, nonché membro del comitato di direzione della rivista «Memoria e Ricerca», affronta il tema del patriottismo e della “italianità”, dei suoi miti, delle sue diverse rappresentazioni e del suo uso pubblico, fonte spesso di accese controversie storiografiche e politiche. Dalle due guerre mondiali alla memoria pubblica del Risorgimento e della Resistenza nell’Italia repubblicana, dalla questione di Trieste al mito/antimito di Predappio, la “città del duce”, fino alle polemiche legate al 150° anniversario dell’Unità d’Italia nel 2011. L’autore ne discuterà con la prof.ssa Elena Papadia, che insegna storia contemporanea all’Università di Roma-La Sapienza, e il direttore della Fondazione Casa di Oriani dott. Alessandro Luparini



Il ciclo proseguirà giovedì 15 febbraio con la presentazione del libro di Paolo Nencini, La minaccia stupefacente. Storia politica della droga in Italia (il Mulino 2017), in dialogo con Alessandro Luparini e il dott. Maurizio Fusari, direttore UOC-Anestesia e Rianimazione-Ravenna; e martedì 27 febbraio, con quella del volume collettaneo Superare Caporetto. L’esercito e gli italiani nella svolta del 1917, a cura di Luca Gorgolini, Fabio Montella, Alberto Preti (Unicopli 2017), in dialogo con Alessandro Luparini e il prof. Sandro Rogari dell’Università di Firenze.

