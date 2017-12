Massimo Padua presenta "Lucky Ricky e il segreto delle radici"

Venerdì 29 dicembre alle 17:30, presso la libreria Liberamente di Ravenna (in viale Alberti), Massimo Padua, accompagliato da Eliana Tazzari presenta "Lucky "Ricky e il segreto delle radici", il suo primo libro per ragazzi dai 9 ai 99 anni edito da Runa editore.

Gli ultimi giorni di scuola si rivelano i più impegnativi, per Ricky della prima B. Scoprire che il “tremendo trio”, un gruppetto di bulli, ha intenzione di causare un disastro di proporzioni gigantesche per scovare un fantomatico tesoro e che il tanto temuto professor De Lapis nasconde un insospettabile segreto lo trascinerà in un’avventura dai risvolti fantastici e inattesi.

Insieme al fido cane Toby e a Nicola, l’amico fifone e un po’ imbranato, si imbatterà in una prodigiosa specie di uccelli che nessun essere umano è in grado di vedere. Meravigliosi poteri saranno rivelati... e la storia è solo all’inizio.

Massimo Padua ha pubblicato i romanzi “La luce blu delle margherite” (Fernandel, 2005), “L’eco delle conchiglie di vetro” (Bacchilega, 2008), “A un passo dalla luna piena” (Fernandel, 2014), “L’ipotetica assenza delle ombre” (Fernandel, 2015), “Attitudine alla notte” (Runa, 2016) e le raccolte di poesie “Con pelle di spine” e “Il contrario della meteora” (Gilgamesh, 2015 e 2016). È presente in molte antologie, tra le quali “Io mi ricordo” (Einaudi), “Lo dice il mare” (Il Foglio Letterario) e “Vinyl” (Morellini), "I clown bianchi" (Clown bianco edizioni).

“Lucky Ricky e il segreto delle radici” (Runa, 2017) è il suo primo romanzo per ragazzi.