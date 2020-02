Una visita fra massoneria e fantasmi

Questo non è un "Ghost Tour". Questa è una visita guidata a una villa massonica con narrazioni di storie di fantasmi. Venerdì 28 febbraio, alle 20, ci si ritrova a Villa La Rotonda (Laderchi) a Faenza, un importante edificio di rilevanza massonica storicamente accertata che, secondo alcuni, sarebbe abitata da una coppia di spiriti.

Fantasmi. Fenomeni più o meno noti; con questa parola ci si riferisce spesso agli spiriti dei trapassati. Diverse persone testimoniano di avere visto fantasmi o di averli ascoltati. Altri ne danno spiegazioni pseudoscientifiche. Da Plinio il giovane ad oggi molte sono le testimonianze sulla presenza dei fantasmi e la Romagna non è solo solatìa come la definiva Giovanni Pascoli dal momento che racchiude molti segreti “oscuri”.

Ma a Villa Laderchi si aggiungono altre suggestioni: in questa villa, infatti, si tenevano segrete riunioni massoniche nelle stanze affrescate e dall'enigmatica architettura.

Dopo una visita all'interno dell'edificio, con la descrizione dei particolari ambienti, si fa sosta negli ampi giardini per ascoltare racconti e storie di folklore su fantasmi nella storia e su quelli romagnoli e faentini in particolare.

Facoltativo (ma consigliato): per chi fosse interessato, al termine dell'evento, si raggiunge con mezzi propri il parcheggio del cimitero monumentale in via Firenze, da qui a piedi, si percorre un breve tratto raggiungendo “l'Orto della Ghilana” e villa annessa, osservabili dall'esterno.

Costo: euro 12,00 a persona (comprende visita guidata alla villa e narrazioni di leggende e folklore sia all’interno che all’esterno)

Iscrizione obbligatoria (fornire Nome, Cognome, n° di persone e un cellulare con whatsapp)

Whatsapp Stefano 329 2015682 (No SMS, no chiamate).

Adatto da 14 anni in su (fino a 17 anni 6,00 euro)