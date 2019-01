La tavola attraverso i sensi: un master che unisce gusto e salute

Mangiare meglio grazie ai 5 sensi perchè la qualità degli ingredienti è una questione di salute. Questo è il tema selle 3 lezioni del Master organizzato dalle Condotte Slow Food di Godo e Bassa Romagna e Ravenna, sotto la guida dei docenti Micaela Mazzoli e Matteo Monti.



Le lezioni si tengono martedì 5, 12 e 19 febbraio, alle 20.30, all'Agriturismo Martelli di Borgo Montone.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI



Condotta di Godo e Bassa Romagna: slowfoodgodobassaromagna@gmail.com - Mauro 3473845424

Condotta di Ravenna: masterslowfood.ra@gmail.com – Simone 333-1410350



Quota di partecipazione: € 85 per i soci Slow Food. La quota comprende il materiale didattico.

La partecipazione al corso è riservata ai soci Slow Food (quota associativa € 25 o € 10,00 per gli under 30) e si riterrà valida dopo il versamento della quota di partecipazione tramite bonifico.

Iscrizioni entro il 31 gennaio.



IL MASTER



Questo approccio, orientato alla riscoperta del mangiare con soddisfazione, risulta nutrire non solo il corpo, ma anche la mente. Una serie di studi hanno dimostrato come concentrare tutti i sensi sul cibo durante i pasti, aiuti a gustare di più gli alimenti, a mangiare meno e meglio. Infatti, mangiare e bere in piena consapevolezza, coniugando l’utilizzo dei 5 sensi, il cibo nelle giuste porzioni e la qualità degli alimenti, migliora la salute e il benessere dell’organismo. Il percorso vuole essere un’introduzione alla fisiologia dei sensi, una scoperta comparativa tra le stimolazioni chimiche e la genuinità autentica di tradizioni gastronomiche oltre ad essere un’occasione per un contatto diretto con gli odori delle piante, i sapori della frutta e i saperi piacevoli della terra.