Master of food: un corso per conoscere il vino

Torna il corso Master of food, dedicato al vino, alle Officine del Sale di Cervia.

Il corso sul vino promuove un nuovo approccio per avvicinare al vino un pubblico sempre più ampio, concentrando una maggiore attenzione al concetto del “buono, pulito e giusto”, nella direzione di una “geosensorialità” in cui alla piacevolezza organolettica si coniuga la sostenibilità ambientale e “quel rapporto virtuoso del vignaiolo con il proprio territorio” (dalla guida Slow Wine).

Il corso è organizzato insieme alla Condotta Slow Food di Ravenna.



Prima lezione (21/01/2020)

Terreno, clima, vitigno: i tre elementi che fanno la qualità di un vino.

Cos’è il terroir, aspetti naturali e intervento dell’uomo.

Agricoltura convenzionale, biologica, biodinamica.

Esame organolettico: la vista.

Colore e stato evolutivo di un vino.

Difetti principali di un vino: l’ossidazione.

Degustazione tecnica di alcuni vini.



Seconda lezione (28/01/2020)

Dalla raccolta dell’uva al vino.

La vinificazione: differenti tecniche di produzione.

Utilizzo della solforosa: benefici e controindicazioni.

Esame organolettico: l’olfatto.

Come si formano i profumi: primari, secondari e terziari.

Difetti principali di un vino: sentore di tappo.

Degustazione tecnica di alcuni vini.



Terza lezione (04/02/2020)

Maturazione e invecchiamento del vino.

Il ruolo dei tannini e del legno.

Vini dolci e passiti: tecniche di produzione.

Esame organolettico: il gusto.

Armonia ed equilibrio di un vino.

Difetti principali di un vino: la riduzione e la volatile.

Degustazione tecnica di più vini.



Quarta lezione (11/02/2020)

Vini frizzanti e spumanti: tecniche di produzione e classificazione.

Zone di tradizione.

Come si degusta lo spumante.

Degustazione tecnica di più vini.



Quinta lezione (18/02/2020)

Classificazione dei vini in Italia e in Europa.

Come leggere l’etichetta.

Cenni sull’abbinamento cibo-vino.

Le temperature di servizio.

La conservazione del vino in cantina.

Degustazione tecnica “alla cieca” di alcuni vini accompagnati da cibi del territorio.



Sesta lezione (da programmare)

Visita a un’azienda vitivinicola selezionata dalla guida Slow Wine.

Percorso in vigna per approfondire gli aspetti naturali e l’intervento dell’uomo nella viticoltura.

Come osservare e valutare la biodiversità.

Spiegazione e verifica “sul campo” di alcune pratiche agricole (convenzionali, biologiche, biodinamiche).

Le tappe principali del percorso che fa l’uva e il vino in cantina.



Docente del corso: Piero Fiorentini

Il costo del corso è € 165,00



Per partecipare al Master è necessario essere soci di Slow Food.

Per i nuovi iscritti ai Master, che non sono soci Slow Food, la tessera associativa ha un costo annuale di € 25,00 (sotto ai 30 anni, la quota associativa è di € 10,00 Socio Giovane).

La sede del corso è: Ristorante Officine del Sale – Via Evangelisti, 2 – Cervia (RA)



Per informazioni e prenotazioni contattare 347 4524084 oppure slowfoodbassaromagna@gmail.com