“Materia e colore”, dipinti e incisioni di Martina Rotella

La mostra “Materia e colore” riapre la stagione espositiva del PR2. Dal 24 agosto al 2 settembre l'assessorato alle Politiche giovanili ospiterà le opere, dipinti e incisioni, della giovane artista ravennate Martina Rotella, continuando così a sostenere e promuovere la creatività giovanile e le libere forme espressive.

In questa occasione lo spazio avrà una veste nuova in quanto non si tratta di una mostra fotografica, ma di opere pittoriche ed incisioni. Altra novità è l'apertura solo serale del PR2, dalle ore 19 alle 23.

Per la durata dell'esposizione sono stati programmati eventi collaterali per offrire un'alternativa culturale nelle serate estive del centro storico della città. Sarà infatti possibile partecipare nella sede di Palazzo Rasponi 2, in via Massimo d'Azeglio n. 2, a un workshop di incisione e stampa a mano su linoleum tenuto dall'artista stessa, ma anche a una jam session musicale.