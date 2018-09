"Mathera”: a Palazzo Rasponi la mostra di Alessandra Oro

Venerdì 28 settembre alle 15 apre al pubblico “Mathera” di Alessandra Oro, ultimo appuntamento delle mostre dedicate ai vincitori di PR2 Camera Work, concorso fotografico riservato ai fotografi under 35, indetto dall’assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con l'Università di Bologna (Campus di Ravenna). Il tema scelto per questa edizione è “Quaderni di viaggio. Storie di percorsi, cammini, itinerari metaforici”.

La commissione tecnica - presieduta da Monika Bulaj, fotografa, reporter e documentarista di fama internazionale – è stata chiamata a scegliere tra quasi settanta progetti provenienti da tutto il mondo. Ha infine assegnato il primo ad Alessandra Oro, il secondo posto a Pio De Rose, il terzo posto a Chiara Pavolucci ed ha attribuito una menzione speciale a Massimiliano Cafagna.

Ha deciso inoltre di premiare con un quarto posto ex aequo gli artisti che si sono distinti per l’alta qualità dei progetti proposti e di dedicare in concomitanza una serie di piccoli eventi espositivi presso bar e locali del centro storico a tutti i partecipanti alla call che non hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali.

La mostra, allestita nella sala espositiva di Palazzo Rasponi 2, in via Massimo d'Azeglio 2, sarà visitabile fino a domenica 14 ottobre, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 19.

Il progetto Mathera nasce in seguito ad un viaggio realizzato nella zona di Matera e della Murgia. La fotografa riflette sul rapporto singolare che da sempre in quei luoghi l’uomo intrattiene con la natura, due dimensioni che convivono, modificandosi reciprocamente in bilico tra i rispettivi limiti.

I suoi scatti raccontano la storia di questo paese, rivelata attraverso i segni lasciati sulla roccia dalla presenza di fossili e muffe, dalle incisioni fatte per segnare i giorni di fermentazione del vino, ai numerosi affreschi o quello che rimane di essi.

Alessandra Oro, classe 1983, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Bologna e si avvicina al mondo della fotografia diplomandosi nel 2017 all'Istituto superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata a Roma. Fa parte, insieme ad altri sette ragazzi, del collettivo “Rummore”.

La galleria accoglierà anche la mostra “Le vie del Sur America” di Massimiliano Cafagna, architetto pugliese con la passione per la fotografia, menzione speciale di questa edizione di Camera Work. Il progetto è il racconto di 8000 chilometri di viaggio tra Bogotà e Buenos Aires alla scoperta del continente sudamericano. Quest’ultima verrà inaugurata sabato 6 ottobre alle 18.30 nell’ambito della Notte d’Oro 2018.

Orari di apertura

Giovedì - venerdì dalle 15 alle 19

Sabato - domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Gli ingressi sono gratuiti.

Per informazioni: Palazzo Rasponi 2 via D’Azeglio, 2 Ravenna tel. 366/ 624 1791 – 0544/482277 palazzorasponi2@comune.ra.it

Facebook/Instagram: /palazzorasponi2