Matteo Cavezzali racconta "Nero d’inferno"

Giovedì 27 febbraio alle 21 il ristorante Bocon Divino (via Macallo 38), a Bagnacavallo, ospita la presentazione del libro Nero d’inferno di Matteo Cavezzali.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Amici di San Potito, ha il patrocinio del Comune.

Interverranno accanto all’autore Daniela Versari, presidente dell’associazione e il vicesindaco Ada Sangiorgi.

Nero d’inferno (Mondadori 2019) si basa sulla storia di Mario Buda, immigrato italiano noto anche come Mike Boda, arrivato in America da Savignano sul Rubicone che fa il calzolaio a New York. Il 16 settembre 1920 Buda fa esplodere a Wall Street una bomba che uccide 38 persone ferendone 143. Boda’s Bomb è diventato sinonimo di “autobomba” e a causa di quel gesto è stata scritta la prima legge antiterrorismo del mondo, eppure nessuno oggi pare ricordarsi di quell’uomo. Cavezzali lo fa rivivere attraverso le voci di chi lo ha conosciuto.



Matteo Cavezzali, nato a Ravenna nel 1983, è collaboratore di numerosi giornali e ha scritto vari racconti e testi per il teatro. È direttore artistico di ScrittuRa Festival.

Il suo romanzo d’esordio, Icarus – Ascesa e caduta di Raul Gardini (Minimum Fax 2018), gli è valso il Premio letterario Volponi nella sezione Opera prima e il Premio Stefano Tassinari 2019. A Bagnacavallo è da anni nello staff dell’Accademia Bizantina Camp.