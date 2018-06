I mattoncini Lego pronti per l'estate, con diorami, creazioni e novità

Dopo il grande successo di visitatori delle passate edizioni, Romagna Lug, con il Patrocinio del Comune di Cervia, organizza Mattoncini a Cervia 2018, la mostra Lego che si tiene presso i Magazzini del Sale a Cervia, in via Nazario Sauro (a fianco al Porto Canale e alla torre San Michele), con le seguenti giornate di apertura: venerdì 29 giugno orario 18:00-23:00, sabato 30 giugno orario 14:00-23:00 e domenica 1 luglio orario 14:00-20:00.

La manifestazione dedicata ai mattoncini è ad ingresso offerta libera ed è adatta per tutte le età.

Al suo interno, oltre a diorami, MOC e creazioni originali realizzati con i mattoncini Lego, tutti progettati e creati dai soci del gruppo, si trova un’area gioco dove adulti e bambini si possono divertire a costruire con la propria fantasia tutto quello che vogliono grazie a una vasta scelta di mattoncini. Inoltre è presente un'ampia area vendita, gestita dallo shop di Ravenna Monobrand Store, dove è possibile vedere in anteprima e acquistare tutte le novità Lego del momento.

Quest’anno sono inoltre presenti altri gruppi di espositori e appassionati provenienti da varie zone d’Italia: MarcheBrick (Marche), Dolomites Bricks (Trentino Alto Adige), Aemilia Bricks (Bologna e Ferrara), ValtBricks (Valtellina), Amici Dei Mattoncini (Macerata) e PassionBrick (Lombardia).

Citando solo alcuni tra i temi esposti, che possono essere ammirati e fotografati liberamente, si parte con una grande City comunitaria con treni ed edifici, passando da un diorama a tema balneare ad un grande luna park con giostre in movimento, da Star Wars ai ai grandi Technic motorizzati, dai più famosi robot e supereroi di tutte le generazioni fino ad arrivare ai Brickheadz, una delle ultime novità ideata coi mattoncini;e poi diorami spaziali e medievali in stile classico e molto altro ancora.