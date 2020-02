Maurizio Lastrico ci guida "Nel mezzo del casin di nostra vita"

Dopo i numerosi successi televisivi, Maurizio Lastrico torna al palcoscenico ed è protagonista al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia con il suo divertente monologo Nel mezzo del casin di nostra vita, in scena martedì 3 marzo alle ore 21.

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio, sia parlato che scritto, nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città.

Nel suo spettacolo Nel mezzo del casin di nostra vita Lastrico reciterà i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

Biglietti: da 24 a 12 euro.