Maurizio Lastrico tra endecasillabi “danteschi” e ironici incidenti quotidiani

Domenica 8 settembre, ore 21.00, sale sul Palco centrale della Festa dell'Unità di Ravenna l'attore Maurizio Lastrico.

Una sperimentazione sul linguaggio nato dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: dai locali, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, agli oratori parrocchiali, fino ai teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici.

Attraverso i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, Maurizio Lastrico ripercorre il meglio del suo repertorio, raccontando con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Narratore di storie condensate in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

Ingresso libero.