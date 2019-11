Maurizio Tarantino presenta il catalogo della mostra "Mosaics" di Chuck Close

Per iniziativa del Centro relazioni culturali, nella Sala Muratori della Biblioteca Classense, martedì 5 novembre alle 18, il direttore del MAR Museo d’Arte della città di Ravenna Maurizio Tarantino presenta il catalogo della mostra Chuck Close. Mosaics.

Figura di spicco dell’arte contemporanea dai primi anni 70, Chuck Close è un artista internazionalmente famoso per i suoi ritratti, dipinti in scala monumentale a partire da fotografie. Close ha esplorato negli anni un’ampia gamma di tecniche, processi e materiali fino ad arrivare all’utilizzo del mosaico a seguito del suo coinvolgimento nel progetto di arte pubblica per la metropolitana di New York. La serie Subway Portraits è costituita da dodici opere, in mosaico e in ceramica, ed è stata commissionata dal programma Arts & Design dell’Autorità di Trasporto Metropolitano, nel 2017.

La mostra del MAR presenta la nuova serie di opere a mosaico, affiancate da opere relative come stampe, arazzi e fotografie, e documenta inoltre il lavoro svolto da Mosaika Art and Design e da Magnolia Editions per la realizzazione delle opere installate nella stazione Second Avenue-86th Street di New York City.