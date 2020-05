Mausoleo di Teodorico e Parco Archeologico di Classe aperti per il ponte del 2 giugno

Il Parco Archeologico di Classe (composto dall’Antico Porto di Classe, dal Museo Classis Ravenna e dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe) e il Mausoleo di Teodorico sono aperti al pubblico sia nel weekend che durante il ponte del 2 giugno: per visitarli in sicurezza prenotare il biglietto selezionando il giorno e la fascia oraria.

Per effettuare la prenotazione basta visitare i siti www.ravennantica.it e www.parcoarcheologicodiclasse.it e nella homepage, cliccare su "prenota qui".

In alternativa si può chiamare il numero di telefono delle rispettive biglietterie:

Basilica di Sant’Apollinare in Classe: 0544-527308 (da lunedì a sabato 10-19 / domenica 13 - 19)

Museo Classis Ravenna: 0544-473717 (tutti i giorni 10 - 19)

Antico Porto di Classe: 0544-478100 (tutti i giorni 10 - 13 /15 - 19)

Mausoleo di Teodorico: 0544-456701 (tutti i giorni 10 - 19)

Sono attivi anche i seguenti numeri di cellulare: 328-4815973 / 388-8783020 / 320-9539916